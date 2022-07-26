Взялись за водителей. Что проверяют костанайские полицейские?

Сообщение о проведении оперативно-профилактического мероприятия распространила пресс-служба ДП Костанайской области.

Мероприятие направлено на повышение транспортной дисциплины среди водителей. Полицейские региона проводят рейды по установлению водителей, управляющих автомобилями без страхового полиса.

За первый день операции стражи порядка привлекли к ответственности 25 водителей за отсутствие страховки, 8 транспортных средств водворены на специализированную стоянку. В ходе ОПМ 35 водителей заключили договора обязательного страхового полиса гражданско-правовой ответственности.

В ходе рейдов полицейские выявляют водителей, нарушивших правила дорожного движения и внесенные в базу данных «Автоураган-Розыск» и «Екin Patrol G2».

К примеру, сотрудники полиции задержали водителя автомашины «Лада 217010». Житель Костаная уклонялся от уплаты 17 наложенных штрафов на сумму более 300 тысяч тенге за нарушения ПДД. Другой водитель автомашины «Лада 21070» получил 12 предписаний о необходимости уплаты штрафа на сумму свыше 260 тысяч тенге. Мужчина задержан, автомобиль водворен на специализированную стоянку, он привлечен к административной ответственности по статье 230 КоАП РК.

В полиции напоминают, что за отсутствие страховки водители привлекаются к административной ответственности по статье 230 КоАП РК «Нарушение законодательства РК об обязательном страховании». Штраф составляет 10 МРП.

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