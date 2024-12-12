Федоровским районным судом рассмотрено дело в отношении жителя Костанайской области за совершение уголовного правонарушения предусмотренного статьями «Покушение на дачу взятки должностному лицу лично».

Мужчина ехал автомашине марки «ГАЗ». На автодороге сообщением «Алматы-Екатеринбург» из-за отсутствия задних габаритных огней был остановлен сотрудниками патрульной полиции. В служебной полицейской автомашине нарушитель положил на панель 3000 тенге. Полицейский предупредил заранее об ответственности за дачу взятки.

В судебных прениях гособвинитель просил назначить наказание в виде штрафа в кратном размере от суммы взятки.

Подсудимый вину полностью признал и в содеянном раскаялся.

Суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 11,25-кратной суммы взятки — 33 750 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

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