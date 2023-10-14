Взятка зерном. Полицейских приговорили в Костанае

В Денисовском районном суде рассмотрено уголовное дело в отношении начальника ОП Денисовского района Ш., начальника ОМПС ОП Денисовского района Б. и старшего инспектора СГПП ОП Денисовского района У. за получение взятки лицами, занимающими ответственную государственную должность в правоохранительных органах путем вымогательства, в группе лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что подсудимый Ш., используя свои служебные полномочия, дал указание Б. и У. встретиться с генеральным директором ТОО «П» и КХ «А» и потребовать взятку в виде зерна пшеницы за не привлечение к административной ответственности водителей и механизаторов ТОО и КХ при осуществлении ими зерноуборочных работ и перевозки зерна.

В свою очередь генеральный директор ТОО, опасаясь, что в случае отказа, сорвутся сроки уборочной компании, согласился на передачу взятки в виде зерна пшеницы в размере около 30 тонн.

В этот же день Б. и У. незаконно полученное зерно пшеницы реализовали на общую сумму более 3 млн тенге.

В судебных прениях прокурор просил назначить подсудимым Ш. наказание в виде 9 лет лишения свободы, Б. и У. – 8 лет лишения свободы.

Подсудимые вину не признали.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание всех подсудимых наличие на иждивении малолетних детей, положительные характеристики.

Обстоятельством, отягчающим уголовную ответственность и наказание, суд признал совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим тем самым принятую ими присягу.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, суд назначил Ш. наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, а Б. и У. в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе…..

Осужденные лишены специальных званий: Ш. — «полковник полиции», Б. — «подполковник полиции» и У. — «капитан полиции».

Приговор не вступил в законную силу.

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