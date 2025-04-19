Взносы на медицинское страхование не должны превращаться в дополнительный налог, считает депутат Асхат Аймагамбетов, передает informburo.kz
Ранее мажилис принял в работу законопроект по внесению изменений в систему оказания медицинской помощи казахстанцам. В своём Telegram-канале Аймагамбетов рассказал, какие вопросы вызывают обеспокоенность у депутатов:
- сокращение пакета ГОБМП (гарантированный объём бесплатной медицинской помощи). Инициаторы предлагают перевести большую часть гарантированной помощи в страховой пакет ОСМС;
- повышение потолка взносов от работодателей и работников.
«Да, мы за справедливость. Но последствия для бизнеса и сотрудников нужно учитывать. Взносы на медстрахование не должны превращаться в дополнительный налог. Повышение без стимулов и альтернатив – это путь к перегрузке», – отметил Аймагамбетов.
По мнению депутата, властям нужно:
сохранить первичный осмотр и базовую диагностику в ГОБМП в дополнение к скорой помощи, скринингам, лечению социально значимых заболеваний (рак, туберкулёз, ВИЧ);
ввести условно-сберегательный медицинский счёт. Часть взносов по ОСМС направлять на персональный счёт гражданина. После накопления достаточной суммы эти средства можно было бы использовать на добровольную страховку, стоматологию и реабилитацию или на дополнительное лечение.
Также Асхат Аймагамбетов предложил ввести бонусную систему за участие в ОСМС и заботу о здоровье. По ней граждане, регулярно платящие взносы, участвующие в диспансеризации и следящие за здоровьем, смогут получать бонусные баллы. Их можно использовать на:
- улучшенные условия в стационаре;
- скидки в аптеках и фитнес-центрах;
- профилактические чекапы.
Депутат считает важным и «навести справедливость в региональных отчислениях за льготные категории». Для этого следует:
- обеспечить прозрачность работы фонда ОСМС: регулярные отчёты, открытая информация, ответственность за приписки;
- усилить цифровизацию и внедрение ИИ для учёта и аналитики;
обеспечить доступность медицинских услуг.
«Все эти предложения ещё обсуждаются. Решений пока нет. В целом следует отметить работу Министерства здравоохранения. Команда системно занимается накопленными проблемами», – отметил народный избранник.
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