Главная разница между ОСИ и другими формами управления общедомовым имуществом многоквартирных домов (скажем, КСК) – в расходах. В ОСИ они выше, зато взносы собственников не облагаются налогами. В КСК всё наоборот. Скоро эту разницу нивелируют благодаря новым нормам, рассказывает Zakon.kz.

Пока это лишь законопроекты, а не действующие законы. Первый – проект нового Налогового кодекса, другой – проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам жилищно-коммунального хозяйства». Оба сейчас рассматриваются в Малижисе и уже прошли первое чтение.

Применительно к нашей теме о каких новеллах идет речь?

Жилищные отношения в Казахстане развиваются диалектически: через отрицание предыдущей фазы. Отрицание отрицания, как говорится.

Сначала, с появлением в 1997 году Закона РК «О жилищных отношениях» разрешены были КСК – кооперативы собственников помещений (квартир) – и все «иные формы, не противоречащие законодательству РК» (первоначальная редакция статьи 42 Закона). Сюда входили: потребительские кооперативы, КСК, ПКСК (потребительские КСК – самая ранняя форма, которая пришла на смену государственным домоуправлениям после приватизации), простое товарищество (ПТ), а равно непосредственное совместное управление всеми собственниками, и даже третьими лицами.

Затем, в 2019 году оставили только простое товарищество и добавили новшество – ОСИ, т.е. объединение собственников имущества. А потребительские кооперативы, КСК и ПКСК, согласно пункту 5 статьи 2 поправок, обязали ликвидировать до 1 июля 2023 года.

Но 29 июня, за два дня до времени «Ч» от этого требования отказались, а данную норму исключили. Вновь создавать другие формы, правда, позволено не было, однако зарегистрированные ранее могли продолжить существование.

Наконец, нынешние изменения опять позволяют создавать наряду с ОСИ также и КСК. В упомянутую статью 42 Закона РК «О жилищных отношениях» их, правда, не вернули, но включили в документ новую – статью 42-4 «Субъекты управления многоквартирным жилым домом». Там-то эти «субъекты» и оказались.

Зато ни в одном списке теперь нет ПТ.

Короче, да – диалектика…

Организационно, напомним, разница между КСК и ОСИ в том, что последние были придуманы по принципу: один дом (многоквартирный жилой, МЖД) – одно ОСИ. И, соответственно, один бюджет. Притом, что в КСК был общий бюджет для десятков домов, которые в него могли входить.

Увеличение бюрократической нагрузки (управляющий, бухгалтер, дворник) на каждого собственника увеличивало расходы. Потому, собственно, задуманная реформа «ОСИ вместо КСК» и провалилась, будучи признана на высшем уровне «ошибкой».

И вот теперь собственники опять вправе осуществлять самоуправление МЖД посредством КСК. Те сограждане, которые в свое время поторопились и вместо одного на десять домов КСК организовали десять ОСИ, теперь смогут вернуть всё вспять. Ну а те, которые не спешили, остались при своих.

В принципе, так нередко бывает при разного рода реформах. Мало ли их замышлялось разными креативными инициаторами…

Но есть и другой аспект. И ОСИ, и КСК, и другие кооперативы – юридические лица. А юрлица подлежат налогообложению. В частности, юрлица-резиденты должны платить налог на добавленную стоимость (НДС) и корпоративный налог (КПН)

7-летнего ребенка сбил автомобиль в Костанае Сегодня в Костанае произошло дорожно-транспортное происшествие. На улице Каирбекова был сбит 7-летний мальчик. Об этом...

Подросток сообщил о взрывном устройстве в костанайском торговом центре Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в Костанае. Сигнал...