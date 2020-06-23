Взрыв баллона. Две пенсионерки погибли в пожаре в Костанайской области

23 июня в 04:12 на пульт «101» поступило сообщение о том, что горит частный жилой дом в селе Аулиеколь по улице Костанайская. Об этом сообщает пресс-служба ДЧС области.

По прибытию пожарного расчета одноэтажный жилой дом был полностью охвачен открытым огнем. Площадь пожара составила 80 квадратных метра. Из горящего дома, огнеборцы успели вынести два газовых баллона. Один газовый баллон взорвался до прибытия пожарной помощи.

Пожар был полностью ликвидирован.

На месте происшествия обнаружены тела двух женщин 1937 и 1936 г. р.

В ликвидации пожара задействованы силы и средства ДЧС в составе 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причина пожара и материальный ущерб устанавливается.

ДЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности в быту. Быть предельно осторожными в обращении с огнем.

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