Взрыв газа произошёл в жилом доме в Костанайской области, есть пострадавшие

Происшествие случилось 22 августа в 19:07 часов в поселке Кушмурун на территории Аулиекольского района в четырёхэтажном жилом доме.
По приезду сотрудников ДЧС установлено, что хлопок газа произошел без загорания с последующим повреждением оконных и дверных проемов в квартире на 4-м этаже.
В результате получили термические ожоги и доставлены в районную больницу двое рабочих 1981 года рождения и 2002 года рождения. Они проводили отделочные работы по монтажу натяжных потолков.
Предварительная причина происшествия — утечка газа с редуктора газового баллона.
Во избежание трагедий, связанных с использованием газовых приборов и оборудования, Департамент по ЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности:
— приобретать газовые баллоны и газовое оборудование только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции;
— никогда не приобретать газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц;
Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен!
COVID-2019 в Казахстане
104543 - зарегистрированно
91089 - выздоровевших
1415 - летальных случаев
3336 - в Костанайской области