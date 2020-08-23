Взрыв газа произошёл в жилом доме в Костанайской области, есть пострадавшие



Происшествие случилось 22 августа в 19:07 часов в поселке Кушмурун на территории Аулиекольского района в четырёхэтажном жилом доме.

По приезду сотрудников ДЧС установлено, что хлопок газа произошел без загорания с последующим повреждением оконных и дверных проемов в квартире на 4-м этаже.

В результате получили термические ожоги и доставлены в районную больницу двое рабочих 1981 года рождения и 2002 года рождения. Они проводили отделочные работы по монтажу натяжных потолков.

Предварительная причина происшествия — утечка газа с редуктора газового баллона.

Во избежание трагедий, связанных с использованием газовых приборов и оборудования, Департамент по ЧС Костанайской области призывает граждан соблюдать элементарные правила безопасности:

— приобретать газовые баллоны и газовое оборудование только в специализированных организациях, имеющих сертификаты на реализацию данной продукции;

— никогда не приобретать газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц;

Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен!

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