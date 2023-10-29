Взрыв на шахте в Караганде: число погибших выросло до 42

Фото: МЧС РК
По состоянию на 15.00 29 октября обнаружены тела 42 человек, погибших в результате взрыва в шахте имени Костенко, продолжаются поиски четырёх шахтёров, сообщает пресс-служба МЧС РК, передает informburo.kz
Руководитель республиканского оперативного штаба по ликвидации аварии – министр по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Сырым Шарипханов – спустился в шахту и осмотрел места пожара и гибели шахтеров.
«Оперативный штаб по ликвидации аварии в круглосуточном режиме ведёт координацию поисково-спасательных работ. Отрабатываются пути прохождения горноспасателей по наиболее безопасным и вероятным участкам нахождения шахтёров. Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, расположенных на расстоянии порядка четырёх километров друг от друга», – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что горноспасатели обеспечены необходимым оборудованием и средствами связи. Продолжается контроль газовой обстановки. Всего в поисково-спасательных работах задействованы 55 горноспасателей и 15 единиц техники Карагандинского филиала ТОО «Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб».
Для обеспечения экстренной медицинской помощи задействованы 21 человек и 7 единиц техники скорой медицинской помощи.Кроме того, в МЧС и ДЧС Карагандинской области функционируют Республиканский и областной оперативные штабы.
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