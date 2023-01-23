Взрыв на СТО: суд в Костанае вынес решение по делу спустя несколько лет

За нарушение требований пожарной безопасности осужден индивидуальный предприниматель в Костанае. Напомним, взрыв прогремел в двухэтажном здании СТО, расположенном на улице Лермонтова, недалеко от пересечения с улицей Баймагамбетова 17 июня 2019 года.

После хлопка, на развалинах начался пожар, который полностью уничтожил остатки строения. Тогда пострадали семь человек. Двое из них попали в реанимацию. Больше трех лет длилось следствие по этому делу, больше полугода дело рассматривали во втором суде города.

Установлено, что подсудимый, являясь индивидуальным предпринимателем, реконструировал здания гаражей. Там он устанавливал, регулировал и обслуживал газобаллонное оборудование без согласования проектно-сметной документации с уполномоченным органом. Также он, без проведения инструкции по соблюдению пожарной безопасности, допустил к работе лиц, не обладающих профессиональными познаниями в данной области, которые при этом не состояли с ним в официальных трудовых отношениях. Произошедший взрыв повлек по неострожности причинение крупного ущерба гражданам на суммы почти в 3,5 и 6 миллионов тенге, а также тяжкого вреда здоровью двух людей.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 3,5 лет лишения свободы. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие у мужчины малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено. Суд назначил ему 2 года лишения, благодаря амнистии сократил срок в половину, и постановил считать его условным.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. Приговор в законную силу не вступил.

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