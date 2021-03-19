Взрыв на заправке, гибель мальчика. О расследовании дел прошлых лет рассказали на встрече с главой ДП Костанайской области

О раскрытии преступления рассказал на отчетной встрече начальник ДП Костанайской области Бекета Аймагамбетова. Жительница Костаная попросила генерала взять на личный контроль дело о повреждении глаза её маленького ребенка, передает alau.kz

Прошлой осенью семиклассник попал в малыша, выстрелив из рогатки.

По словам женщины дело не расследуется, семья подростка не хочет добровольно возмещать ущерб.

«Сейчас дело находится в производстве, мы сами возобновили по ходатайству, и на сегодня СМЭ назначена. Само дело я сам держу на контроле», — сообщил и.о.начальника северного отдела полиции УП Костаная Олжас Сулейменов.

Поступили вопросы и о двух резонансных делах, начатых ещё в 2019-ом году. Одно из них, дело о гибели мальчика, на которого упали футбольные ворота, установленные на дворовом корте.

«Проведен ряд экспертиз по делу. Установлено виновное лицо, это отдел ЖКХ акимата Костаная. За допущенные нарушения работники отдела ЖКХ привлечены по четырём статьям Кодекса об административных правонарушениях», — ответил на вопрос заместитель начальника ДП Костанайской области Кайрат Дюсембеков.

Оказывается, до сих пор расследуется и дело о взрыве на СТО по улице Лермонтова. Напомним, тогда было уничтожено здание станции, возник пожар, серьёзно пострадали семь человек.

«По срокам излечения каждого из них были проведены судебно-медицинские экспертизы. Была проведена судебно-пожаро-техническая экспертиза.Очаг пожара был установлен. Причина пожара пожарной экспертизой установлена не была», — рассказал Кайрат Дюйсенбеков.

Решение по делу сейчас согласовывается с областной прокуратурой.

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