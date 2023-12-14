Взрыв напугал жителей района в Костанае

Костанайцы прислали в редакцию alau.kz видео пожара, который произошёл по улице Рабочая. Как сообщили в ДЧС области в 18.49 по улице Рабочая, 147, по предварительным данным произошла вспышка (хлопок) газо-воздушной смеси с последующим загоранием и повреждением конструкций тандырки на всей площади 20 квадратных.

В 19.16 пожар локализован. В 19.40 пожар ликвидирован. В ходе пожара эвакуировано шесть газовых баллонов емкостью 50 литров.

До прибытия подразделений ДЧС госпитализирован помощник продавца 2003 года рождения.

«Парень получил термические ожоги тела 70-75%. Его состояние тяжелой степени. Обстоятельства и причина пожара устанавливается», — сообщили в областном ведомстве.

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