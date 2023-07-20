Взрыва в центре Житикары удалось избежать

Информацию предоставила группа по связям с общественностью ДЧС Костанайской области.

Взрыва в промышленном гараже в центре Житикары удалось избежать благодаря действиям пожарных. Как сообщает группа по связям с общественностью ДЧС Костанайской области, в 19:32 на пульт 101 Житикары поступило сообщение о пожаре в центральной части города.

Он начался в отдельно стоящем бетонном гараже ангарного типа. Там, на площади более шестидесяти квадратных метров, горели мебель, доски, канистра и электрические провода.

К тушению огня подключилось звено газодымозащитной службы из трех человек. Из помещения пожарные, как сообщают в ДЧС, рискуя жизнью, вынесли 2 пятидесятилитровых газовых баллона, и два сорокалитровых кислородных баллона. Их предварительно пришлось охладить.

Таким образом удалось избежать взрыва опасных емкостей. С огнем пятеро пожарных боролись целый час. Жертв и пострадавших нет. Предварительная причина пожара, — короткое замыкание электропроводки.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.