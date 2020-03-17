Взрывать лед начали в Костанайской области

На водоемах Костанайской области приступили к проведению взрывных работ, сообщает пресс-служба ДЧС Костанайской области.

16 марта на территории района Б. Майлина, вблизи моста села Әйетна реке Аят выполнены взрывные работы.

Было забурено 35 скважин. Средняя толщина льда 0,5 м. Общий объем взорванного льда составил 1365 м3.

Взрывные работы проводились в присутствии комиссии.

Взрывы на водоемах облегчат пропуск паводковых вод.

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