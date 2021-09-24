WhatsApp будет выплачивать пользователям кешбэк

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WhatsApp планирует предложить своим пользователям возврат денежных средств за платежи, произведенные внутри мессенджера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал WABetaInfo.
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Отмечается, что на начальном этапе популярный мессенджер предложит возврат средств в размере до 10 фунтов стерлингов (около 6 тысяч тенге) за платеж, но он может быть увеличен до официального релиза функции.
Скриншот: Webetainfo.com
Новую функцию в настоящее время тестируют в Индии. В этой стране мессенджер активно продвигает сервис денежных переводов.
Стоит отметить, что о появлении внутри мессенджера WhatsApp сервиса электронных платежей сообщалось еще в июне прошлого года.
«Отправлять и получать деньги так же легко, как делиться фотографиями. Мы также позволяем малому бизнесу делать продажи прямо в WhatsApp», — сообщил тогда основатель Facebook Марк Цукерберг.
Внедрение электронных платежей в WhatsApp, как отметил Цукерберг, началось с Бразилии. Отметим, что в Казахстане эта функция пока не доступна.
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