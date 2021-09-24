WhatsApp будет выплачивать пользователям кешбэк

WhatsApp планирует предложить своим пользователям возврат денежных средств за платежи, произведенные внутри мессенджера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на портал WABetaInfo.

Отмечается, что на начальном этапе популярный мессенджер предложит возврат средств в размере до 10 фунтов стерлингов (около 6 тысяч тенге) за платеж, но он может быть увеличен до официального релиза функции.

Сообщение «получите кешбэк при следующем платеже» появляется над списком чатов в WhatsApp. Если нажать на него, то пользователь в программу возвращения средств вступает автоматически.

Скриншот: Webetainfo.com

Новую функцию в настоящее время тестируют в Индии. В этой стране мессенджер активно продвигает сервис денежных переводов.

Стоит отметить, что о появлении внутри мессенджера WhatsApp сервиса электронных платежей сообщалось еще в июне прошлого года.

«Отправлять и получать деньги так же легко, как делиться фотографиями. Мы также позволяем малому бизнесу делать продажи прямо в WhatsApp», — сообщил тогда основатель Facebook Марк Цукерберг.

Внедрение электронных платежей в WhatsApp, как отметил Цукерберг, началось с Бразилии. Отметим, что в Казахстане эта функция пока не доступна.

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