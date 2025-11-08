USD 526.02 EUR 607.55 RUB 6.5

WhatsApp готовит революцию: общение и звонки по никнейму без раскрытия номера телефона

— Сегодня, 08:55
Мессенджер WhatsApp планирует ввести возможность поиска и звонков пользователям по никнейму. Как сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал WABetaInfo, обновление ожидается в 2026 году.

Благодаря нововведению пользователи смогут общаться, не раскрывая свой номер телефона, что повысит уровень конфиденциальности.

Подобная функция уже давно реализована в Telegram.

Отмечается, что хотя анонс был адресован в первую очередь пользователям бизнес-API, с высокой вероятностью возможность использовать никнеймы появится и у обычных пользователей.



