Мессенджер WhatsApp планирует ввести возможность поиска и звонков пользователям по никнейму. Как сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал WABetaInfo, обновление ожидается в 2026 году.

Благодаря нововведению пользователи смогут общаться, не раскрывая свой номер телефона, что повысит уровень конфиденциальности.

Подобная функция уже давно реализована в Telegram.

Отмечается, что хотя анонс был адресован в первую очередь пользователям бизнес-API, с высокой вероятностью возможность использовать никнеймы появится и у обычных пользователей.

Кому могут запретить въезд в РК - МВД В Министерстве внутренних дел рассказали, в каких случаях принимаются меры по ограничению въезда в страну....

В Костанайской области спасатели извлекли мужчину из колодца В селе Карасу Костанайской области по улице Исакова, на территории частного домовладения, силами МЧС проведены...

В Нацбанке прокомментировали отказ обменного пункта принять памятную банкноту 1000 тенге История казахстанки, которой в обменном пункте отказались принять банкноту номиналом 1000 тенге, выпущенную к 80-летию...