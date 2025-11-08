Мессенджер WhatsApp планирует ввести возможность поиска и звонков пользователям по никнейму. Как сообщает Zakon.kz со ссылкой на портал WABetaInfo, обновление ожидается в 2026 году.
Благодаря нововведению пользователи смогут общаться, не раскрывая свой номер телефона, что повысит уровень конфиденциальности.
Подобная функция уже давно реализована в Telegram.
Отмечается, что хотя анонс был адресован в первую очередь пользователям бизнес-API, с высокой вероятностью возможность использовать никнеймы появится и у обычных пользователей.
