WhatsApp могут удалить из App Store

Мессенджер WhatsApp могут удалить из магазина приложений App Store, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Apple Scoop.

Выяснилось, что запланированные мессенджером меры в отношении пользователей, которые не приняли его новую политику конфиденциальности, такие как блокировка доступа к сообщениям и аудиозвонкам, могут нарушать правила App Store.

В документе, который определяет порядок одобрения программ для размещения в магазине, есть прямой запрет на ограничение функциональности уже скачанного пользователем приложения.

«Приложения не должны требовать, чтобы пользователи оставляли оценки и отзывы о них, смотрели видео, загружали другие приложения, разрешали отслеживание или предпринимали другие аналогичные действия для того, чтобы получить доступ к функциям, контенту, возможности использовать приложение или получения денежных или иных вознаграждений, включая (но не ограничиваясь) подарочными картами и кодами», — говорится в пункте 3.2.2 правил App Store.

Отмечается, что требование WhatsApp принять новое пользовательское соглашение вполне можно рассматривать как принуждение к «дополнительным действиям», запрещенным правилами. Обычно Apple наказывает нарушение политики App Store удалением приложения из магазина или блокировкой аккаунта разработчика. Каким образом WhatsApp удается обойти это ограничение, пока неизвестно.

Напомним, WhatsApp выпустил обновленное пользовательское соглашение 8 января 2021 года. В новой версии приложения сообщалось, что оно начнет делиться информацией с социальной сетью Facebook, владеющей мессенджером. Речь идет о геолокации, сведениях об установке и удалении программ, принадлежащих Facebook. Сообщалось, что те абоненты, которые согласятся с новыми условиями использования WhatsApp, смогут пользоваться им как и раньше. Пользователи, которые откажутся принять обновленные правила, будут серьезно ограничены в функциональности. 15 мая WhatsApp начал ограничивать функции у несогласных пользователей.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.