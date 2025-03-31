Для обеспечения безопасности, ограничения хранения данных и защиты конфиденциальности наших пользователей аккаунты WhatsApp обычно удаляются после 120 дней бездействия. Бездействие означает, что пользователь не подключался к WhatsApp. Об этом говорится в сообщении компании faq.whatsapp.com
«Если аккаунт неактивен, вы можете увидеть уведомление «Профиль WhatsApp автоматически удален» или заметить, что фото профиля было удалено. Чтобы аккаунт оставался активным, необходимо подключение к Интернету. Если пользователь открывает WhatsApp на своем устройстве, но оно не подключено к Интернету, аккаунт будет неактивным. Если у вас включены контакты WhatsApp, сохраненные в аккаунте WhatsApp контакты будут удалены вместе с вашим аккаунтом. Контент, сохраненный локально на устройстве пользователя до удаления аккаунта, останется на нем до тех пор, пока приложение WhatsApp не будет удалено с устройства», — сообщили в компании.
Когда пользователь заново зарегистрируется в WhatsApp на том же устройстве, его локально сохраненный контент снова будет отображаться.
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