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WhatsApp начнет «отключать» пользователей с середины мая

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Пользователи, которые согласятся с новыми условиями использования мессенджера, продолжат пользоваться им, как и раньше.

С 15 мая 2021 года мессенджер WhatsApp ограничит функциональность аккаунтов пользователей, которые не примут новые правила сервиса, передает Azattyq Rýhy.

«Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении», – говорится в сообщении, опубликованной на сайте платформы.

У пользователей вас есть следующие варианты:

  • вы можете принять изменения после 15 мая;
  • до 15 мая вы сможете экспортировать историю своих чатов на платформах Android и iPhone, а также скачать отчет о своем аккаунте; удаление аккаунта является необратимым процессом; резервные копии и вся история ваших сообщений будут удалены, и вы покинете все группы WhatsApp, в которых состоите;
  • если вам нужна помощь в связи с загрузкой отчета о вашем аккаунте или в связи с удалением вашего аккаунта, вы можете связаться с нами здесь; также ознакомьтесь с нашей политикой об удалении неактивных аккаунтов.
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