WhatsApp начнет удалять некоторые аккаунты пользователей

Многие аккаунты WhatsApp могут быть удалены навсегда.

Удалены будут те личные кабинеты пользователей, которые не были активны определенное время, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Primpress, в качестве такого срока называют примерно 120 дней. То есть если в течение этого времени аккаунт человека будет неактивен, его удалят без права восстановления, а доступ ко всем данным, которые там хранились, будет потерян.

В WhatsApp объясняют такую меру необходимостью сохранения общего объема памяти, ведь некоторые данные пользователей хранятся в облачном пространстве. А кроме того, удалять неактивные аккаунты нужно для поддержания нужного уровня безопасности приложения и защиты данных постоянных пользователей.

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