WhatsApp объявил о платной подписке и новых функциях

WhatsApp планирует выпустить тарифный план подписки для бизнеса: WhatsApp Premium, благодаря которому предприятия могут воспользоваться некоторыми расширенными функциями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на wabetainfo.com.

На этой неделе WhatsApp выпустил тарифный план подписки для определенных предприятий, которые устанавливают последнюю бета-версию приложения для Android и iOS, доступного в Play Store и TestFlight.

Можно воспользоваться двумя новыми расширенными услугами:

Пользовательская бизнес-ссылка — это уникальная короткая ссылка, которая позволяет клиентам просматривать целевую бизнес-страницу и легко начинать разговор. Например, https://wa.me/mybusiness или обозначить название компании. Ссылку можно менять раз в 90 дней.

Срок действия ссылкм истекает при отмене подписки, поэтому другие компании позже могут претендовать на это же название.

Ещё нововведение — одну и ту же учетную запись WhatsApp могут использовать подключать до 10 устройств.

Разработчики уточняют, что все старые функции по-прежнему останутся бесплатными. WhatsApp Premium — это всего лишь дополнительный тариф.

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