WhatsApp объявил о платной подписке и новых функциях

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WhatsApp планирует выпустить тарифный план подписки для бизнеса: WhatsApp Premium, благодаря которому предприятия могут воспользоваться некоторыми расширенными функциями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на wabetainfo.com.
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На этой неделе WhatsApp выпустил тарифный план подписки для определенных предприятий, которые устанавливают последнюю бета-версию приложения для Android и iOS, доступного в Play Store и TestFlight.
Можно воспользоваться двумя новыми расширенными услугами:
Пользовательская бизнес-ссылка — это уникальная короткая ссылка, которая позволяет клиентам просматривать целевую бизнес-страницу и легко начинать разговор. Например, https://wa.me/mybusiness или обозначить название компании. Ссылку можно менять раз в 90 дней.
Срок действия ссылкм истекает при отмене подписки, поэтому другие компании позже могут претендовать на это же название.
Ещё нововведение — одну и ту же учетную запись WhatsApp могут использовать подключать до 10 устройств.
Разработчики уточняют, что все старые функции по-прежнему останутся бесплатными. WhatsApp Premium — это всего лишь дополнительный тариф.
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