WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах

С 1 ноября WhatsApp перестанет работать на базе устаревших версий Android и iOS, передает zakon.kz.

Поддерживаться будут только смартфоны и планшеты на Android 4.0.4 и iOS 9 и старше, сообщается на сайте мессенджера.

Обновленные требования к гаджетам были опубликованы 6 сентября.

В мае представитель WhatsApp рассказал, что мессенджер начнет постепенно отключать пользователей, которые не согласились с новой политикой конфиденциальности компании. Обновление политики было запланировано на 8 февраля этого года, однако его пришлось перенести на 15 мая, так как многие возмутились новым условием, согласно которому личные данные клиентов будут переданы владеющему WhatsApp Facebook.

Мобильная операционная система Android 4.0 была выпущена в ноябре 2011 года. Последняя редакция этой версии — 4.0.4 — была представлена в июне 2012 года. Релиз операционной системы от Apple iOS 9 состоялся в июне 2015 года.

WhatsApp советует владельцам устаревших устройств перейти на более новые модели или сохранить историю чатов.

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