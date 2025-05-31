С июня WhatsApp прекращает поддержку ряда устаревших смартфонов, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет портал 9to5Mac со ссылкой на представителей мессенджера.

«С этого воскресенья WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и новее. Устройства на Android 5.0 или более ранней версии также будут отключены», – говорится в сообщении.

Уточняется, что смартфоны с такими версиями операционной системы уже давно утратили актуальность. Пользователей призвали по возможности обновить ОС или же сменить гаджет на более новую модель.

Минздрав сообщил о скринингах по-новому Министерство здравоохранения РК вносит системные изменения в программу скринингов из-за их низкой эффективности, сообщает пресс-служба...

Передвижение военной техники. В Минобороны предупредили казахстанцев С 2 по 5 июня 2025 года согласно Плану подготовки Вооружённых Сил Республики Казахстан на...

Казахстанцам напомнили один из важных пунктов ПДД В НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" сегодня, 30 мая 2025 года, напомнили жителям Казахстана...