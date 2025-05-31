С июня WhatsApp прекращает поддержку ряда устаревших смартфонов, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет портал 9to5Mac со ссылкой на представителей мессенджера.
«С этого воскресенья WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и новее. Устройства на Android 5.0 или более ранней версии также будут отключены», – говорится в сообщении.
Уточняется, что смартфоны с такими версиями операционной системы уже давно утратили актуальность. Пользователей призвали по возможности обновить ОС или же сменить гаджет на более новую модель.
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