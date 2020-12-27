WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с января 2021 года

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 января 2021 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Речь идет о некоторых моделях устройств, операционная система которых к этому времени не будет обновлена до iOS 9 или Android 4.0.3. В первую очередь предупреждение касается владельцев iPhone 4 и более ранних моделей. Пользователям iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 и iPhone 6S необходимо обновить свое программное обеспечение до iOS 9, чтобы получить доступ к мессенджеру после нового года, добавили специалисты.

Также они порекомендовали сделать резервную копию переписок, чтобы не потерять важные данные. Для этого следует открыть нужный чат и нажать «Информация о группе». Затем стоит выбрать «Экспортировать чат», после чего появится возможность загрузить чат без мультимедиа.

Ранее специалист Forbes назвал три важные настройки WhatsApp, которые необходимо включить для безопасной работы мессенджера. Так, лучше установить двухшаговую проверку и задать дополнительный шестизначный код. Второй необходимый шаг — отключение автоматического сохранения фотографий и видеозаписей на смартфоне. Также рекомендуется озаботиться настройками конфиденциальности: ограничить круг людей, которые видят аккаунт пользователя и которые могут добавлять его в группы.

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