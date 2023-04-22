Разработчики популярного мессенджера готовят обновленную версию приложения. Изменения повлияют на совместимость со старыми, чтобы были доступны для пользования обновления, сообщает zakon.kz.

Как сообщают разработчики популярного мессенджера, новая версия приложения находится на тестировании. В ближайшее время она будет доступна для пользователей смартфонов на ОС Android.

«WhatsApp прекращает поддержку старых версий Android, чтобы приложение могло использовать новейшие функции безопасности и обеспечивать наилучшее взаимодействие с пользователем», – сказано в объявлении на сайте.

Обновления также коснутся клавиатуры в приложении. В частности, будет перемещена панель выбора раскладки клавиатуры. Кроме того, разработчики приняли решение удалить панель для выбора различных категорий смайлов. Для поиска подходящего эмоджи пользователю придется пролистывать их все. При этом разработчики не исключают, что это временное решение.

Накануне разработчики мессенджера WhatsApp сообщили, что разрабатывает анимированные смайлики с использованием библиотеки Lottie. Эта функция позволит пользователям добавить в свои послания движущиеся эмодзи и сделать свои послания «яркими».

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