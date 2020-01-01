WhatsApp прекращает работать на ряде устройств

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android, сообщает zakon.kz со ссылкой на блог компании.

Это должно произойти с 1 февраля 2020 года, однако разработчики не исключают, что прекращение работы мессенджера возможно в любое время.

Для работы приложения необходимо устройство с оперативной системой Android версии 4.0.3 и выше или с iOS 9, KaiOS 2.5.1 и новее.

Если на девайсах установлены старые версии программного обеспечения, то пользователи WhatsApp не смогут больше регистрироваться в приложении и использовать текущую учетную запись.

— Мы больше не занимаемся активной разработкой этих операционных систем, некоторые функции могут перестать функционировать в любое время, — говорится на сайте.