WhatsApp применит санкции к тем, кто не примет новые правила

WhatsApp пояснил, как он планирует мотивировать пользователей соглашаться на новые правила о предоставлении своих персональных данных Facebook. В письме одному из своих торговых партнеров мессенджер сообщил, что будет «медленно просить» пользователей соблюдать новые условия, чтобы они могли сохранить «полную функциональность» приложения. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на текст письма. Его подлинность изданию подтвердил представитель WhatsApp, передает Forbes.ru.

После 15 мая пользователи, которые не примут новые правила мессенджера, «в течение короткого времени» смогут принимать звонки и получать уведомления, но не смогут читать или отправлять сообщения, говорится в письме компании. Под «коротким временем» WhatsApp подразумевает несколько недель, пишет TechCrunch.

Ограничения, которые грозят пользователям, несогласным делиться своими данными с Facebook, обозначены в специальном разделе на сайте WhatsApp. Там отмечается, что в отношении аккаунтов тех, кто так и не согласится на новые условия, начнет действовать «политика работы с неактивными пользователями». Она гласит, что учетные записи «удаляются после 120 дней бездействия».

8 января WhatsApp обновил свое пользовательское соглашение, добавив в него пункт, позволяющий ему передавать личные данные своих пользователей корпорации Facebook, которой он принадлежит. Речь идет, например, о номерах телефонов пользователей, а также данных об их транзакциях и IP-адресах. Изначально предполагалось, что новые правила вступят в силу 8 февраля, однако на фоне критики пользователей WhatsApp отложил изменение соглашения до 15 мая.

На фоне новых правил WhatsApp резко выросли загрузки мессенджеров Telegram и Signal. Основатель Telegram Павел Дуров назвал резкий прирост числа новых пользователей, возможно, «крупнейшей цифровой миграцией» в истории человечества. В первую неделю января месячная аудитория Telegram преодолела отметку в 500 млн активных пользователей.

В конце января в обновленном приложении Telegram появилась возможность переносить свою историю переписки из трех мессенджеров: WhatsApp, Line и KakaoTalk.

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