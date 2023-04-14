Мессенджер WhatsApp вводит новую функцию, благодаря которой при переносе аккаунта на новое устройство на старом появится опция подтверждения действия, сообщает zakon.kz.

Как говорится в официальном блоге мессенджера, если посторонний попытается перенести аккаунт на новое устройство без ведома пользователя, благодаря этой функции владелец профиля получит оповещение.

«При переносе аккаунта WhatsApp на новое устройство нам важно удостовериться, что это делаете именно вы. Теперь в качестве дополнительной меры безопасности на старом устройстве будет показываться уведомление с просьбой подтвердить действие», – рассказали разработчики.

Кроме того, пользователям станет доступна автоматическая проверка кодов безопасности, выполняемая в разделе «Шифрование».

«Благодаря этому нововведению при переходе в раздел «Шифрование» вы сможете моментально убедиться, что ваша переписка с выбранным контактом защищена», – отметили представители мессенджера.

Разработчики отметили, что в сервис будут внедрены меры проверки аккаунта, которые защитят его от взломов. Дополнительные действия со стороны пользователя при этом не потребуются.

Новые меры безопасности заработают в ближайшие месяцы.

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