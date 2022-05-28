WhatsApp захлестнула новая волна опасного мошенничества

Постепенно разработчики отказываются от поддержи старых ОС, потому что обеспечивать работу мессенджера на таких, так как они устарели на пять и более лет, уже просто нерационально.

На фоне появления информации о грядущем отключении от этого ПО множества различных моделей мобильных устройств, работающих на устаревших операционных системах, активизировались мошенники, передает akket.com

Из-за грядущего новшества, злоумышленники рассылают пользователям сообщения с информацией о грядущем отключении от WhatsApp, предлагая установить специальную особую версию мессенджера, которая продолжит работать и дальше.

Подобные сообщения, судя по всему, распространяются при помощи сети ботов, а получить такие успели уже очень и очень многие. Пользователю для загрузки «улучшенного» мессенджера предлагают перейти по ссылке в сообщении на специальный веб-сайт, после чего, вслед за чем, загрузить оттуда установочный файл.

Как можно легко догадаться, когда пользователь устанавливает мессенджер из неизвестного источника, он тем самым дополнительно устанавливает на свой телефон вредоносное программного обеспечение, которое приводит к потере личных денежных средств.

Более того, злоумышленники предлагают обычный WhatsApp, то есть он точно также перестанет работать на устаревших ОС, когда разработчики отключат их поддержку. Исходя из этого следует, что вестись на уловки злоумышленников, которые решили воспользоваться такой ситуацией в свою пользу, определенно не стоит.

Чем ближе будет такое событие, тем больше подобных сообщений получат пользователи мессенджера. Чтобы избежать неприятностей достаточно не переходить по каким-либо ссылкам, а тем более не устанавливать программное обеспечение из сторонних источников, какие бы функции и возможности оно при всем при этом не обещало предоставить взамен. Новая схема мошенничества только-только начала использоваться, но если она станет массовой, сервис захлестнет волна обмана пользователей из различных стран

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