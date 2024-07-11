WhatsApp запускает функцию, которая понравится ненавистникам голосовых сообщений

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которую по достоинству оценят нелюбители голосовых сообщений, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о расшифровке в текст аудио посланий. Сейчас WhatsApp тестирует эту функцию с ограниченной группой бета-тестеров в определенных странах, пишет Wabetainfo.

Функцию транскрипции можно будет включить для входящих и исходящих голосовых сообщений, что потребует загрузки дополнительного пакета данных для сохранения конфиденциальности пользователя.

Фото: wabetainfo Пользователи смогут выбрать загрузку одного из доступных языковых пакетов данных, включая английский, испанский, португальский, русский и хинди, с возможностью поддержки большего количества языков в будущем. С помощью этой новой функции пользователи смогут ознакомиться с аудио сообщением, например, в шумной обстановке, где прослушивание невозможно. Она также удобна для тех, кто получает длинные голосовые заметки. В ближайшие недели новая функция станет доступна большему числу людей.

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