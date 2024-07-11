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WhatsApp запускает функцию, которая понравится ненавистникам голосовых сообщений

Фотография для новости WhatsApp запускает функцию, которая понравится ненавистникам голосовых сообщений

pixabay.com

Разработчики WhatsApp тестируют новую функцию, которую по достоинству оценят нелюбители голосовых сообщений, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о расшифровке в текст аудио посланий. Сейчас WhatsApp тестирует эту функцию с ограниченной группой бета-тестеров в определенных странах, пишет Wabetainfo.

Функцию транскрипции можно будет включить для входящих и исходящих голосовых сообщений, что потребует загрузки дополнительного пакета данных для сохранения конфиденциальности пользователя.

Новая функция в ватсап, расшифровка голосовых сообщений, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2024 16:00Фото: wabetainfo

Пользователи смогут выбрать загрузку одного из доступных языковых пакетов данных, включая английский, испанский, португальский, русский и хинди, с возможностью поддержки большего количества языков в будущем.

С помощью этой новой функции пользователи смогут ознакомиться с аудио сообщением, например, в шумной обстановке, где прослушивание невозможно. Она также удобна для тех, кто получает длинные голосовые заметки.

В ближайшие недели новая функция станет доступна большему числу людей.

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