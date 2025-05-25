В Казахстане может заработать технология по передаче голосовых вызовов без сотовой связи. В министерстве цифрового развития озвучили LS подробности.

В ведомстве уточнили, что VoWiFi (Voice over Wi-Fi) позволяет улучшить качество связи там, где нет сотового покрытия. В результате человек может позвонить при помощи сети фиксированных операторов.

Возможность внедрения предложена операторам сотовой связи как одна из мер по улучшению качества услуги. Каждый игрок, по словам министерства, будет принимать решение исходя из собственных планов развития сети и технической возможности.

Вместе с тем, как сообщили в МЦРИАП, «Кар-Тел» (Beeline) тестирует использование технологии. Коммерческий запуск ожидается до конца текущего года.

Kcell и «Мобайл Телеком-сервис» (Tele-2 и Altel), по информации министерства, находятся на начальном этапе рассмотрения вопроса внедрения VoWiFi в своей сети.

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