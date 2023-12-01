Что делать, если нужно купить билет на поезд, а мест уже нет

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За 10 месяцев 2023 года более 157 тыс. пассажиров выкупили железнодорожные билеты благодаря сервису «Лист ожидания». Всего по данной услуге было предложено свыше 453 тыс. освободившихся мест. Об этом сообщает пресс-служба АО «пассажирские перевозки».
Услуга «Лист ожидания» позволяет пассажиру при отсутствии билета в свободной продаже встать в очередь на его выкуп, в случае появления освободившегося места. Сделать это только можно не ранее 7 дней и не позднее 2 часов до отправления поезда.
О наличии свободного места пассажир получает оповещение о необходимости выкупа билета в личном кабинете, а также через СМС-уведомление.
Встать на «Лист ожидания» можно в личном кабинете на сайте bilet.railways.kz. Также этой услугой можно воспользоваться в билетной кассе на бесплатной основе.
АО «Пассажирские перевозки» просит пассажиров заблаговременно планировать свои поездки и приобретать билеты на поезд, особенно в период большого спроса на них (праздничные и выходные дни).
Добавим, что также удобства пассажиров с 10 декабря запускается «пакетный» график движения поездов. 4 поезда Тальго из Астаны в Алматы и Шымкент будут отправляться в вечернее время с интервалом в 20 минут. Данная мера позволит предоставить пассажирам удобное расписание, будут организованы новые маршруты и перераспределен подвижной состав.
Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру «1433» и Телеграмм бот «KTZH_PP_BOT».