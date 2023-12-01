Что делать, если нужно купить билет на поезд, а мест уже нет

За 10 месяцев 2023 года более 157 тыс. пассажиров выкупили железнодорожные билеты благодаря сервису «Лист ожидания». Всего по данной услуге было предложено свыше 453 тыс. освободившихся мест. Об этом сообщает пресс-служба АО «пассажирские перевозки».

Услуга «Лист ожидания» позволяет пассажиру при отсутствии билета в свободной продаже встать в очередь на его выкуп, в случае появления освободившегося места. Сделать это только можно не ранее 7 дней и не позднее 2 часов до отправления поезда.

О наличии свободного места пассажир получает оповещение о необходимости выкупа билета в личном кабинете, а также через СМС-уведомление.

Встать на «Лист ожидания» можно в личном кабинете на сайте bilet.railways.kz. Также этой услугой можно воспользоваться в билетной кассе на бесплатной основе.

АО «Пассажирские перевозки» просит пассажиров заблаговременно планировать свои поездки и приобретать билеты на поезд, особенно в период большого спроса на них (праздничные и выходные дни).

Добавим, что также удобства пассажиров с 10 декабря запускается «пакетный» график движения поездов. 4 поезда Тальго из Астаны в Алматы и Шымкент будут отправляться в вечернее время с интервалом в 20 минут. Данная мера позволит предоставить пассажирам удобное расписание, будут организованы новые маршруты и перераспределен подвижной состав.

Справочную информацию по графику движения пассажирских поездов можно получить по бесплатному номеру «1433» и Телеграмм бот «KTZH_PP_BOT».

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