«За 10 лет не смог накопить на квартиру». Почему казахстанцы берут ипотеку?

За прошлый год вторичное жилье в Казахстане подорожало почти на 30 процентов. Рост цен на рынке недвижимости наблюдается пятый год подряд. Такие данные озвучили в Бюро национальной статистики.

При такой динамике цен для большинства казахстанцев единственным вариантом приобретения жилья становится ипотека. Если в апреле 2015 года объем ипотечных займов, по данным Нацбанка, составил 916,8 миллиарда тенге, то в апреле 2022 года этот показатель достиг 3,6 триллиона тенге.

Tengrinews.kz продолжает рассказывать о расходах казахстанцев. Сегодня мы публикуем истории людей, которые приобрели желанные квадратные метры под банковские проценты.

Семья из Нур-Султана

«В столице живу чуть больше десяти лет. Переехал сюда по работе, так как с моей профессией перспективы были только в больших городах. Семью перевез позже, через год. Сейчас нас пятеро — я, супруга и трое детей. Снимали квартиры в течение последних шести лет. Копить на квартиру не удавалось, так как работал только я, супруга в декретном отпуске. Весь доход уходил на аренду квартиры и продукты. Сейчас ситуация такая же, только вместо ренты я выплачиваю ипотеку. Но, главное, у нас есть своя крыша над головой. Со съемом жилья мы очень сильно намучились. Кто-то внезапно требовал освободить квартиру на следующий день, так как они решили ее продать. Либо встречались те, кто не возвращал предоплату или депозит», — рассказал Талгат.

Ежемесячный доход:

Заработная плата — 230 000 тенге.

«Решились на ипотеку почти сразу. Можно было бы и раньше, но у нас отсутствовала необходимая для первоначального взноса сумма. Удалось подкопить благодаря постоянному на тот момент дополнительному заработку и финансовой помощи родных. Оформился по программе «7-20-25″. Приобрели двухкомнатную квартиру в строящемся доме в 2019 году за 18,3 миллиона тенге. Через год дом сдали в эксплуатацию. Так как все средства ушли на первоначальный взнос, я взял кредит для ремонта на сумму 2,5 миллиона тенге», — отметил мужчина.

Регулярные расходы (каждый месяц):

Ипотечный заем — 75 000 тенге;

Кредит для ремонта квартиры — 85 000 тенге;

Коммунальные услуги — 15 000 тенге;

Госсад для среднего ребенка — 17 000 тенге;

Продукты — 100 000 тенге;

Бензин — 25 000 тенге.

Итого: 317 000 тенге.

«В начале года частично перевел пенсионные для погашения кредита. Ежемесячный платеж был 85 тысяч тенге, сейчас выплачиваю 75 тысяч тенге. Также в сезон покупаем детям одежду. Хоть и экономим, не хватает заработка. Перебиваюсь подработкой, если есть», — добавил Талгат.

Семья из Караганды

«Мы очень долго копили с супругом на квартиру. Хотели купить жилье за наличный расчет. В целях экономии жили сначала у родителей мужа, затем — у моих родных. Снимали комнату в общежитии, после рождения ребенка арендовали скромную квартиру. Несмотря на то что мы оба с супругом работаем, нам не удавалось подкопить нужную сумму, так как каждый год цены на недвижимость повышались. И хоть мы живем в Караганде, цены на квартиры у нас по-столичному высокие. Особенно пугает стоимость жилья в новостройках. Сейчас у нас трехкомнатная квартира в 80 квадратов с черновой отделкой стоит не меньше 37 миллионов тенге. И продавцы почти не уступают в цене. Могут уступить 150-200 тысяч тенге, но с условием, что они забирают технику или мебель. Можно, конечно, найти квартиру подешевле в домах постарше. Но, когда приобретаешь жилье в ипотеку сроком на 15-20 лет, понимаешь, что к этому времени твоя квартира в доме 1980 года постройки просто обесценится», — поделилась Жадыра из Караганды.

Ежемесячный доход:

Заработная плата супруга — 220 000 тенге;

Заработная плата Жадыры — 160 000 тенге.

Итого: 380 000 тенге.

«Устав тратить деньги на аренду, мы решились на ипотечный кредит. Приобрели в этом году через «Отбасы банк» трехкомнатную квартиру за 40 миллионов тенге. По условиям банка нужно было внести 50 процентов от стоимости жилья. На руках у нас было около 16 миллионов тенге. Остаток «добили» в виде пенсионных супруга и родителей. Мебель и технику приобрели в рассрочку. На данный момент больше половины нашего дохода уходит на ипотечный заем и кредит», — рассказала Жадыра.

Регулярные расходы (каждый месяц):

Ипотечный кредит — 150 000 тысяч тенге;

Рассрочка за мебель и технику — 60 000 тенге;

Коммунальные услуги — 15 000 тенге;

Продукты — 85 000 тенге;

Бензин — 30 000 тенге;

Госсад для ребенка — 15 000 тенге;

Итого: 355 000 тенге.

«Самое обидное, что мы могли приобрести жилье дешевле. Мы зачем-то поверили в слова родственников, которые твердили, что цены на квартиры в ближайшее время упадут. Мы не ожидали обвала цен, но думали, что после ажиотажа с пенсионкой жилье должно подешеветь. Этого не произошло, к сожалению. Зато из-за курса и ситуации в мире все подорожало. Соответственно, мы купили дороже и квартиру, и мебель с техникой. Возможно, можно сидеть и ждать стагнации и приобрести жилье выгоднее. Но когда ты живешь в съемной квартире, аренду которой повышают ежегодно, времени на ожидание нет», — заключила Жадыра.

Семья из Алматы

«В Алматы переехали с супругой по работе в 2019 году. Квартирный вопрос назрел сразу, так как в мегаполисе сумасшедшие цены на жилье. Тогда мы арендовали студию в 32 квадрата за 170 тысяч тенге. В это время в столице на эти деньги можно было снять полноценную двухкомнатную квартиру с хорошим ремонтом. Просто в Алматы аренда дороже и очень мало выбора. Также в обязательном порядке владельцы требуют депозит и предоплату за месяц. Тогда мы впервые задумались об ипотеке», — рассказал Алмас.

Ежемесячный доход:

Заработная плата Алмаса — 260 000 тенге;

Заработная плата супруги — 200 000 тенге.

Итого: 460 000 тенге.

«Изучив все предложения по ипотекам, мы решили кредитоваться по «7-20-25″. Так как поняли, что оплачивать аренду и накопить половину от стоимости квартиры для нас нереально. У нас на тот момент было на руках около 3,5 миллиона тенге сбережений. За год мы еще подсобрали. В 2020 году из-за пандемии были выгодные предложения от застройщиков. Тогда мы нашли за 24 миллиона тенге квартиру в 50 квадратов в строящемся доме. Внесли 4,8 миллиона тенге в виде первоначального взноса. Оформились на максимальный срок в 25 лет», — отметил мужчина.

Регулярные расходы (каждый месяц):

Ипотечный кредит — 136 000 тенге;

Рассрочка за технику — 35 000 тенге;

Коммунальные услуги — 20 000 тенге;

Продукты — 90 000 тенге;

Транспорт, такси на двоих — 50 000 тенге;

Итого: 331 000 тенге.

«Заехали мы в свою квартиру в конце 2021 года. Уже тогда застройщик продавал квадратный метр за 600-650 тысяч тенге. А мы успели приобрести по 480 тысяч тенге. Сейчас наша квартира стоит около 40-42 миллионов тенге. То есть мы уже в выигрыше и, можно сказать, оправдали свою ипотеку. Плюс я специально оформил ипотеку на максимальный срок, чтобы уменьшить ежемесячную выплату. Таким образом у нас супругой получается больше откладывать и частично досрочно погашать ипотеку. Конечно, было страшно брать ипотеку в пандемийный год, да и еще на 25 лет. Но если бы не наше решение тогда, мы бы и дальше продолжали снимать квартиру. Тем более в Алматы, где одни из самых высоких цен на жилье», — резюмировал Алмас.

По данным пресс-службы Национального банка, в 2021 году казахстанцы оформили ипотечные займы на сумму 32,6 триллиона тенге. В 2020 году эта сумма была равна 23,9 триллиона тенге. В 2015 году объем ипотечных займов составлял 10,6 триллиона тенге.

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