«За 18 секунд»: Сколько костанайцев подали заявок на автокредиты

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В Фонде развития промышленности представили итоги первого запуска платформы autonesie.kz, сообщает корреспондент Zakon.kz.
В ФРП напомнили, что 6 февраля в 10.00 по времени Астаны была запущена пилотная платформа для приема заявок по программе льготного автокредитования на сайте autonesie.kz.
Известно, что по итогам первого запуска платформы в пуле зарегистрировался 761 участник в возрасте от 19 до 62 лет.
«С момента запуска платформы наибольшее количество посетителей сайта autonesie.kz наблюдалось в Алматы – 31%, Астане – 22,6% и Шымкенте – 9,3%. Объем револьверных средств на первый запуск платформы составил 7,6 млрд тенге. На сегодняшний день в автосалоны уже обратились и получили счета на оплату 463 участника. Наиболее популярными брендами автомобилей среди участников стали Hyundai и Chevrolet». Пресс-служба ФРП.
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Статистика по выданным счетам на оплату автомобиля в разрезе регионов выглядит следующим образом:
● Астана – 175;
● Алматы – 79;
● Костанайская область – 44;
● Жетысуская область – 43;
● Шымкент – 41;
● Карагандинская область – 20;
● Восточно-Казахстанская область – 13;
● Актюбинская область – 9;
● Северо-Казахстанская область – 7;
● Жамбылская область – 6;
● Атырауская область – 5;
● Павлодарская область – 5;
● Акмолинская область – 4;
● Абайская область – 4
● Мангистауская область – 3;
● Туркестанская область – 3;
● Западно-Казахстанская область – 2.
Общий срок оформления льготного автокредита с момента подачи заявки на платформе до выдачи автомобиля составляет не более 60 календарных дней. Также стоит отметить, что при получении отказа в выдаче гарантийного письма от одного банка заявитель имеет право обратиться в другой банк-участник программы.
Ранее в ФРП уточнили, что казахстанцы зарегистрировал свои заявки в первые 18 секунд с начала старта работы платформы.