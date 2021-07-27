За 200. Каждый день случаев коронавируса в Костанайской области всё больше

Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

26 июля в Костанайской области зарегистрировано 209 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай — 91, г.Рудный – 43, г.Аркалык – 23, Аулиекольский район – 9, по 8 случаев в г.Лисаковске и Денисовском районе, 6 в Мендыкаринском районе, 5 случаев в районе имени Б.Майлина, по 3 случая в Алтынсаринском, Сарыкольском и Костанайском районах, по 2 случая в Амангельдинском, Камыстинскоми Узункольском районах, 1 случай в Карасуском районе.

186 обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 4 с профилактической целью.

Из числа инфицированных 190 с симптомами заболевания, 19 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 03 апреля 2020г. по 26 июля 2021г. зарегистрировано 19 587 случаев COVID-19.

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