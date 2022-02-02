За 25 лет из Казахстана в офшоры вывели около 160 млрд долларов

фото: newtimes.kz
Фракция партии «Ак жол» направила председателю Агентства по финансовому мониторингу запрос о де-офшоризации экономики Казахстана и возврате в страну украденных у народа средств, сообщает informburo.kz.
По данным международной организации Tax justice network, за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры вывели около 140-160 млрд долларов, что равняется годовому ВВП всей страны и её внешнему долгу, отметили депутаты.
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«По некоторой информации, правоохранительные органы РК за последние пять лет по фактам незаконного вывода капитала за рубеж завели свыше 200 дел. Однако о конкретных результатах этой работы в виде возврата в страну сколько-нибудь серьёзных сумм так ничего и не известно. Кроме того, общество обсуждает, что в период январской трагедии явные и тайные олигархи не только покидали Казахстан на частных самолётах, но и в срочном порядке выводили огромные суммы на зарубежные счета», – отметили в «Ак жоле».
Депутаты попросили агентство предоставить информацию о том, сколько именно средств вернули из офшорных зон в экономику Казахстана с момента создания ведомства, рассказать о крупных переводах средств из Казахстана в зарубежные страны в период январской трагедии, а также об отправителях таких транзакций и владельцах зарубежных счетов, на которые выводились подобные суммы.
«Есть основания предполагать, что в тот сложный момент выводились именно теневые капиталы и именно теми, кто не связывает свою жизнь с нашей страной. Надо дать им возможность жить, где хотят, но если их деньги наворованы у народа, – они должны быть возвращены и работать в нашей стране», – считают в «Ак жоле».
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