За 3 года казахскому языку обучили 18 тысяч жителей области

Больше 18 тысяч жителей Костанайской области прошли обучение казахскому языку. Такими данными за три прошедших года поделилась руководитель управления по развитию языков, передает alau.kz

В Казахстане продолжается работа над переходом казахского языка на латинскую графику. И пока разработкой его правил занимается специальная рабочая группа, в Костанайской области выделяются деньги на проведение сопутствующих мероприятий.

«За 2017-2019 годы в рамках специального проекта по переходу казахского алфавита на латинскую графику проведено более 8 тысяч мероприятий с охватом 429 тысяч человек. За 5 месяцев 2020 года в районах и городах в рамках спец.проекта проведено более 600 мероприятий, привлечено около 11 тысяч человек. В этом году на реализацию 23 проектов в рамках государственного социального заказа для НПО области выделено 11 миллионов тенге»,- сообщила Гульжан Мендекинова, руководитель управления по развитию языков акимата Костанайской области.

Такие мероприятия пока имеют информационно-разъяснительный характер. К примеру, онлайн-курсы по чтению лекций о языке. Выступающими на интерактивных семинарах становятся ведущие специалисты республики в области орфографии. Среди них директор алматинского института языкознания имени Байтурсынова и научный работник столичного национального центра «Тіл қазына». Проводятся образовательные языковые курсы и силами местных специалистов.

«За 3 месяца в режиме ЧП и карантина только «Тілдарын» провел 85 мероприятий, 75 уроков размещены в социальных сетях и на интернет-ресурсе центра. Тем самым достигли главной задачи – сохранение контингента слушателей с минимальным уменьшением их числа»,- рассказала руководитель управления.

По словам руководителя управления, слушателей охватили не только в городах нашего региона, но и в сельской местности. В прошлом году в 70 селах были организованы языковые курсы, на которых около 2000 человек обучились казахскому языку и более 100 английскому.

«На базе действующих центров обучения языкам за последние 3 года государственному языку было обучено более 18 тысяч человек, английскому – более 5 тысяч и родному языку – 437 человек»,- сказала Гульжан Мендекинова.

Подводя итоги за время работы городских и районных центров обучения языкам, руководитель управления выделила высокие результаты преподавателей Рудного. Педагог их центра Жанат Досубаева в прошлом году участвовала в республиканском конкурсе, где завоевала звание «лучшего педагога».

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