За 450 000 тенге сдали россиянину несуществующую квартиру в Костанае

В Костанае сотрудники патрульной полиции задержали водителя с подложными номерными знаками.

В дальнейшем оказалось, что его знакомые пассажиры пытались воспользоваться ситуацией роста цен на аренду квартир для получения прибыли за счет граждан, которые экстренно ищут жилье.

27 сентября на пульт «102» поступило сообщение от молодого человека, который приехал в Костанай из России о том, что он при попытке снять жилье столкнулся со злоумышленниками. Мнимые владельцы квартир взяли деньги за аренду несуществующего жилья. Потерпевший запомнил марку автомобиля.

Молодой человек обратился в полицию. Все нарядам была передана ориентировка. Один из патрулей остановил автомобиль для проверки. Оказалось, что водитель передвигался на подложных номерах. За данное правонарушение недавно была ужесточена административная ответственность, в виде ареста до 5 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на один год.

В ходе дальнейших разбирательств установлено, что водитель и его пассажиры и есть участники происшествия с иностранцем. В настоящее время деньги возвращены потерпевшему.

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