Аким Костаная Марат Жундубаев на совещании поднял вопрос несанкционированного размещения объявлений на остановочных павильонах города.

По его словам, в акимат поступают обращения от жителей с просьбой очистить стекла остановок от рекламных плакатов и афиш.

«Поступают обращения, касающиеся необходимости очистки стёкол остановочных павильонов от рекламных объявлений и плакатов. Там начали писать, клеить и так далее. Здесь ЖКХ надо отрабатывать, подрядные организации — понятно», — отметил глава города.

При этом аким подчеркнул, что значительная часть афиш связана с проведением концертов, в том числе на площадках ДК Мирас и Жастар сарай.

По мнению Марата Жундубаева, организаторы мероприятий должны нести ответственность за размещение своей рекламы и проводить разъяснительную работу.

«Не надо клеить в неустановленных местах — на остановках, домах и так далее. Для этого есть специальные плоскости, баннеры, цифровые экраны. Проводите работу, это организаторы концертов, надо их привлекать. Привлекайте к ответственности», — поручил аким.

Городским службам предстоит усилить контроль за состоянием остановочных павильонов и принять меры к нарушителям правил размещения рекламы.

