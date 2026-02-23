Аким Костаная Марат Жундубаев на совещании поднял вопрос несанкционированного размещения объявлений на остановочных павильонах города.
По его словам, в акимат поступают обращения от жителей с просьбой очистить стекла остановок от рекламных плакатов и афиш.
«Поступают обращения, касающиеся необходимости очистки стёкол остановочных павильонов от рекламных объявлений и плакатов. Там начали писать, клеить и так далее. Здесь ЖКХ надо отрабатывать, подрядные организации — понятно», — отметил глава города.
При этом аким подчеркнул, что значительная часть афиш связана с проведением концертов, в том числе на площадках ДК Мирас и Жастар сарай.
По мнению Марата Жундубаева, организаторы мероприятий должны нести ответственность за размещение своей рекламы и проводить разъяснительную работу.
«Не надо клеить в неустановленных местах — на остановках, домах и так далее. Для этого есть специальные плоскости, баннеры, цифровые экраны. Проводите работу, это организаторы концертов, надо их привлекать. Привлекайте к ответственности», — поручил аким.
Городским службам предстоит усилить контроль за состоянием остановочных павильонов и принять меры к нарушителям правил размещения рекламы.
Выпуск ТВ-новостей - 20.02.26
Понижение температуры до –40°С: прогноз погоды
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.