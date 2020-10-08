За бесконтрольный выпас животных будут штрафовать жителей Костанайской области

Новые правила по содержанию сельскохозяйственных животных приняты в Костанайской области. Регламентированный порядок разработан в мажилисе и одобрен депутатами областного маслихата. Предполагается, что благодаря нововведениям, владельцы скота будут внимательнее следить за своими животными, иначе они будут привлекаться к административной ответственности.

Усилить контроль за выпасом домашних сельскохозяйственных животных решили депутаты в Костанайской области. В окрестностях поселков, нередки случаи наезда автомобилей на беспризорных коров. Сидящие в такие моменты в машинах люди могут серьезно пострадать, не говоря уже о технике. Регулярно появляются сообщения о том, что полицейские разыскали потерянные животноводами табуны и стада. В таких случаях возбуждаются уголовные дела.

«Возбуждаются уголовные дела по факту кражи, хотя скот просто ушел по причине халатности самих владельцев. Мы ищем скот, находим, затрачиваются материальные ресурсы, ГСМ, время на поисковые мероприятия. Потом, когда находят, обыкновенно отказные материалы, уголовные дела прекращаются»,- сказал старший оперуполномоченный управления криминальной полиции ДП Костанайской области Ерлан Шарипов.

Как рассказали сотрудники областного полицейского департамента, несколько дней назад в регионе были одобрены новые правила содержания сельхозживотных. В них четко прописано то, как владельцы скота должны за ним следить.

«В правилах прописано, что животных должны выпасать, с табуна встречать, в табун сопровождать. Скажем так, я вышел, посмотрел корова ходит, посмотрел по сторонам, 15-20 минут подождал, если нет хозяина, можно считать, что это бесхозный скот»,- говорит Ерлан Шарипов.

Если где-либо в регионе, будут обнаружены беспризорные лошади, коровы и овцы, их владельцы будут привлекаться к административной ответственности, и наказываться штрафами. Кроме того, обнаруженные животные, будут помещаться на своеобразную штраф-стоянку.

«Скот ходит на вольном выпасе, участковый находит этот скот, загоняет его в карду. В каждом сельском округе есть карда, либо это карда ТОО, с которым заключён договор, либо карда государственного учреждения. Скот туда загоняется, содержится. Хозяин находится, ему выписывается штраф. За то, что скот содержался в карде, согласно статьи 276 гражданского Кодекса, есть понятие бесхозного животного, где прописано, что за содержание животных они будут платить»,- заключил Ерлан Шарипов.

Учитывая стоимость корма, воды, работы по содержанию животных, сумма для недоследившего за ними владельца, может составить несколько десятков тысяч тенге, в зависимости от конкретного факта. Сейчас идёт процесс регистрации принятых правил в органах юстиции. По данным полиции, ориентировочно они вступят в силу 10-15 октября.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.