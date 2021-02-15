За «брендовые» туфли женщины перечисляли мошеннику деньги — полиция

Жертвами мошенника стали женщины по всей стране, которые покупали обувь известного дорогого бренда по «выгодной» цене. Покупательницы приобрели обувь на сумму более миллиона тенге, сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

За три дня операции «Борьба с мошенничеством» полицейскими выявлено 30 преступлений в сфере информационных технологий. В Костанайской области прошло республиканское оперативно–профилактическое мероприятие, направленное на повышение эффективности борьбы с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий, в том числе с интернет- мошенничествами.

25-летний житель города Костанай в период ноябрь-декабрь прошлого года через социальную сеть «Инстаграмм» обманным путем продавал дорогие женские туфли. Женщины на его банковскую карту перечисляли деньги, а обувь так и не получили. К примеру, 34-летняя жительница Степногорска перечислила на карту подозреваемого 94 тысячи тенге. Другая женщина из города Семей «отдала» мошеннику почти 150 тысяч тенге. Зарегистрировано 12 таких фактов. У подозреваемого изъяты планшет марки, сотовый телефон и банковские карточки.

Другой костанаец оформлял онлайн — кредиты в одной из микро-кредитных организаций на потерпевших, предварительно завладев их данными. При чем, жертвы также были из других областей. Таких оказалось 17 человек. Займы составляли от 30 до 50 тысяч тенге. Всего ущерб составил более миллиона тенге.

В городе Рудном в ходе мониторинга сайта «ОLX.KZ» полицейские обнаружили факт продажи незаконного специального технического средства. В одном из магазинов в ходе ОПМ сотрудники криминальной полиции установили 36-летнего продавца, который продавал светодиодную лампочку со встроенной видеокамерой и диктофоном.

Кроме того, в ходе ОПМ раскрыто 15 ранее совершенных преступлений в сфере информационных технологий.

За три дня, с 9 по 11 февраля, полицейские выявили 30 преступлений, из них 29 фактов интернет мошенничества и 1 факт незаконного изготовления, производства, приобретения, сбыта или использования специальных технических средств.

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