Ресурсы суперкомпьютера, запущенного по инициативе Главы государства, будут использоваться для анализа торговых потоков и государственного регулирования. Об этом на заседании Правительства сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО «Казахтелеком» Абылайхан Оспанов.
По его словам, планирует собирать данные от Бюро национальной статистики и Министерства финансов. После этого информация будет загружена в суперкомпьютер, который сможет анализировать движение товаров в режиме реального времени.
Ожидается, что новая система позволит: — прогнозировать экспорт и импорт; — отслеживать цены на товары и оценивать риски их роста; — улучшать государственное регулирование в сфере торговли. Кроме того, на основе анализа больших данных будут созданы ИИ-помощники, которые смогут давать рекомендации государственным органам и предпринимателям.
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