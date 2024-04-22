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За что казахстанцев могут оштрафовать на 18,5 млн тенге или лишить свободы на пять лет

Фотография для новости За что казахстанцев могут оштрафовать на 18,5 млн тенге или лишить свободы на пять лет

pixabay.com

В Казахстане участились случаи, когда граждане заявляют о якобы готовящемся теракте, которые впоследствии оказываются ложными. В связи с этим Министерство внутренних дел (МВД) РК сегодня, 19 апреля 2024 года, обратилось к казахстанцам, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили об ответственности за ложное сообщение об акте терроризма.

«За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма предусматривается до пяти лет лишения свободы», – уточнили в МВД РК, обращаясь к гражданам.

Отметим, что из ст. 273 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» УК РК следует:

«Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5000 месячных расчетных показателей (18 460 000 тенге. – Прим. ред.) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок».

В качестве примера МВД привело анонимную рассылку об угрозах нападения на школы Астаны, которую стражи порядка выявили 18 апреля в мессенджере Telegram.

«По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма начато досудебное расследование. Проводятся все необходимые следственные действия. В обозначенных в сообщении местах приняты меры по обеспечению безопасности и усилению охраны, в связи с чем просим не поддаваться панике и доверять информации из официальных источников», – отметили в ведомстве.

Кроме того, организованной проверкой установлено, что аналогичная рассылка с угрозами ранее осуществлялась в различных регионах Российской Федерации.

«Видео, опубликованное в Telegram, является фейковым и распространялось 31 января 2024 года в Калуге РФ. Отметим, что подобные сообщения в феврале этого года распространялись в шести городах Казахстана – Актобе, Атырау, Алматы, Павлодаре, Караганде и Костанае. За рассылку угроз были задержаны несовершеннолетние в городах Караганда и Костанай. Учитывая, что они не достигли возраста уголовной ответственности, их родители привлечены к административной ответственности за непринятие мер по воспитанию детей», — сообщает пресс-служба МВД РК.

Одновременно ведется работа с администрацией мессенджеров о блокировке каналов, распространяющих ложную информацию.

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