В рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» сотрудниками полиции ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по выявлению фактов загрязнения окружающей среды и мест общего пользования, передает Polisia.kz.
Всего с начала акции выявлено более 300 тысяч правонарушений в данной сфере. К сожалению, некоторые граждане и организации пренебрегают правилами управления отходами и благоустройства. К примеру, за нарушение правил благоустройства в части складирования строительного мусора на прилегающей территории одного из столичных домов привлечена к ответственности строительная компания.
В отношении правонарушителя приняты меры административного взыскания. Во взаимодействии с общественностью ведется работа по пресечению фактов несанкционированного слива нечистот и выгрузки мусора. С апреля прошлого года, то есть с начала акции к ответственности привлечено более 400 водителей грузового и ассенизаторского транспорта.
Такие нарушения фиксируются с помощью дронов и камер видеонаблюдения. Полиция призывает граждан бережно относиться к окружающей среде