За что наказывают водителей автобусов в Костанайской области, сообщили полицейские

Для повышения транспортной и трудовой дисциплины водителей, осуществляющих перевозки пассажиров, выявления фактов эксплуатации технически неисправного или переоборудованного пассажирского транспорта, а также пресечения нелегальных пассажирских перевозок, в Костанайской области, как и по всей стране, проводится республиканское ОПМ «Автобус».

За два дня полицией зафиксировано более сотни нарушений правил дорожного движения водителями общественного транспорта, наиболее частыми из которых стали разговоры по сотовому телефону во время движения.

«Которые едут с гарнитурой, — не привлекаем мы их. В законодательстве так и прописано, что можно разговаривать по громкой связи, либо по специальной гарнитуре. Это именно те факты, где водитель автобуса, непосредственно по телефону вот так разговаривал и ехал», — сообщил старший инспектор группы организации надзора за дорожным движением УМПС Вадим Исаев.

Получается, рука, держащая телефон в процессе управления автобусом с пассажирами, не участвует. Поэтому полицейские так строги к этому нарушению. Также «популярны» нарушения правил маневрирования, и прохождение обязательного технического осмотра.

«За два дня проверен 51 автобус на предмет соответствия пожарной безопасности и состояния отопления, привлечено к административной ответственности четыре должностных лица автобусных парков», — отметил Исаев.

Даже на должностных лиц предприятий, которые относятся к субъектам малого предпринимательства, за такие нарушения накладывается штраф в 10 МРП, то есть почти 37 тысяч тенге. Выявлены полицией и несколько нелегальных перевозчиков, таксистов, которые работали без соотвествующих на это разрешений. Их нашли в Костанае, Рудном и Аркалыке, а так же в районе имени Беимбета Майлина.

За время мероприятия дорожно-транспортных происшествий с участием общественного транспорта не зарегистрировано.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.