«За что нас так не любит 7 апреля?» Костанайцы делятся воспоминаниями

Костанайцы сегодня делятся в комментариях соцестей эмоциями о происходящем в областном центре 7 апреля и вспоминают этот день 2020 года.
7 апреля 2020 года буран парализовал Костанайскую область. Тогда в областном центре пропала связь, вода, свет, интернет.
Ветер повалил десятки деревьев в Костанае.
7 апреля 2024 года Костанай в воде.
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«4 года назад в 2020 г. Был сильный буран, 2024 топит все. И все это было 7 апреля».
«7 апреля», только в новом формате… Всем пострадавшим сил и терпения».
«И снова 7 апреля, и снова стихия, как и 7 апреля 2020 года».
«За что нас так не любит 7 апреля?».
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