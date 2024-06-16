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  3. За что оштрафовали костанайцев почти на 900 тыс. тенге?

За что оштрафовали костанайцев почти на 900 тыс. тенге?

Фотография для новости Пассажирский автобус загорелся в Костанайской области

pixabay.com

Государственная лесная охрана на ежедневной основе проводит рейды по выявлению и пресечению фактов нарушения правил пожарной безопасности в лесах, сообщает inbusiness.kz.

«В целом с начала года составлено 19 протоколов на общую сумму 870,6 тыс. тенге, жители региона уже оплатили 18 штрафов – на 760,6 тыс. тенге. Также костанайцы возместили ущерб на 180,6 тыс. тенге», – пояснила на брифинге заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области Гульжанат Керибаева.

С начала пожароопасного сезона, который начался с 8 апреля, по статье 367 КоАП РК (нарушение правил пожарной безопасности в лесу) составлено девять административных протоколов на сумму 488,9 тыс. тенге, жители региона уже оплатили штрафы – на 378,2 тыс. тенге, а также причиненный ущерб в размере 81,5 тыс. тенге.

«Следует отметить, что акиматом области для снижения уровня пожарной опасности, предотвращения возникновения лесных пожаров приняты постановления, которые регламентируют запрет въезда транспортных средств, посещения физическими лицами лесов и проведения определенных видов работ на территории государственного лесного фонда в периоды высокой пожарной опасности (высокая температура воздуха, низкое количество осадков, сильный порывистый ветер)», – добавила представитель управления.

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