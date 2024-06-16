За что оштрафовали костанайцев почти на 900 тыс. тенге?

«В целом с начала года составлено 19 протоколов на общую сумму 870,6 тыс. тенге, жители региона уже оплатили 18 штрафов – на 760,6 тыс. тенге. Также костанайцы возместили ущерб на 180,6 тыс. тенге», – пояснила на брифинге заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Костанайской области Гульжанат Керибаева.

С начала пожароопасного сезона, который начался с 8 апреля, по статье 367 КоАП РК (нарушение правил пожарной безопасности в лесу) составлено девять административных протоколов на сумму 488,9 тыс. тенге, жители региона уже оплатили штрафы – на 378,2 тыс. тенге, а также причиненный ущерб в размере 81,5 тыс. тенге.