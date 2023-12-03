За что оштрафуют и снимут госномер?

Задуматься о собственной безопасности в зимний период призывают костанайских водителей полицейские.

О том, что автомобилисты должны подготовить свои машины к зиме, костанайские полицейские начали предупреждать уже загодя, еще до выпадения большого количества снега, и образования на дорогах накатов и наледи. Тем более, что по закону, с декабря по март, водители транспортных средств, должны обязательно поставить на автомобили зимние шины.

«При выявлении такого рода нарушений, сотрудники полиции вправе остановить транспортное средство, и изъять государственный регистрационный номерной знак. До устранения нарушений. Влечет штраф в размере пяти МРП, если водитель в течение года также совершил данное нарушение, то штраф уже предусматривает 10 МРП», — говорит госавтоинспектор отделения дорожно-технической инспекции Ерболат Бегежанов.

«При выявлении такого рода нарушений сотрудники полиции вправе остановить транспортное средство и до устранения нарушений изъять государственный номер», – сказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек на брифинге 13 ноября.

То есть, отсутствие зимних покрышек лишит водителя как минимум на 17 тысяч тенге. Просят полицейские и сменить стиль вождения, и соблюдать скоростной режим, тем более при выезде за пределы населенных пунктов. А опытные водители говорят, что у каждого автолюбителя зимой, тем более при выезде на трассу, должен быть хотя бы минимальный набор обязательных для дальней дороги предметов.

«Хорошая запаска, ремень, на котором вас могут эвакуировать, «крабы», -не такая дорогая вещь. То есть, весь комплект, по большому счету, выходит, где-то, тысяч в 10. И можно сказать, что вы к зиме готовы. Ну, само собой, компрессор, и домкрат», — объясняет волонтёр поискового отряда «Дос» Вячеслав Степанец.

Конечно, должна быть хоть небольшая лопата. Для темного времени суток пригодится яркий жилет со светоотражающими элементами, с ним вас заметят издалека. Вообще Вячеслав один из волонтеров поискового отряда «Дос», поэтому у него в машине есть и спасательные жилеты, с пенопластом внутри, но уже проверено, что они защищают и от ветра и от холода. А ещё, говорит поисковик, зимой надо иметь в машине теплые вещи.

«Какие-нибудь фуфайки, бушлаты, валенки, варежки. Не обязательно оно должно быть новое, главное что бы оно было сухое и теплое. Чтобы была у вас своя сменная одежда, и, в случае чего, помочь других людей переодеть, если не жалко. Всякое бывает. И в дождь, и в снег. У нас погода непредсказуемая», — говорит волонтёр.

Кстати недавно, под эгидой «Доса», в мессенджере Whatsapp, создано сообщество «Помощь на дороге» , где участники делятся информацией о дорожной ситуации, об автомобилистах, попавших в ситуации неприятные, и вообще о людях на дороге, которым необходимо помочь. За пару недель существования в группе набралось уже более тысячи человек, готовых прийти на выручку.

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