За что получат возмещение пострадавшие от паводка

Правительств РК внесло изменения в постановление «Об утверждении Правил возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим, вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера».
Пункт 3 правил изложен в следующей редакции:
3. Возмещение вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, осуществляется в пределах, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших, за счет бюджетных средств местных исполнительных органов, предусмотренных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, и (или) за счет средств организаций, добровольных взносов граждан, фондов и общественных объединений, иных источников, не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.
Дополнен пунктом 3.1
3.1 Возмещению подлежит следующее имущество, необходимое для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших:
1) жилой дом, квартира или строение, предназначенное для временного (сезонного) проживания, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил;
2) сельскохозяйственные животные;
3) предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;
4) предметы мебели для приема пищи – стол и стул;
5) предметы мебели для сна – кровать (диван);
6) предметы средств информирования граждан – телевизор (радио);
7) предметы для ухода за одеждой (стиральная машина);
8) предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь).
Возмещение вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, осуществляется в соответствии с оценкой размера причиненного ущерба, но не более 150 месячных расчетных показателей.
И пунктом 4.1
4.1 Для возмещения вреда (ущерба), предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, местным исполнительным органом создается комиссия по оценке и возмещению материального ущерба, причиненного пострадавшим (далее – Комиссия).
Положение о Комиссии определяется местным исполнительным органом.
Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.