За что получат возмещение пострадавшие от паводка

Правительств РК внесло изменения в постановление «Об утверждении Правил возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим, вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера».

Пункт 3 правил изложен в следующей редакции:

3. Возмещение вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, осуществляется в пределах, необходимых для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших, за счет бюджетных средств местных исполнительных органов, предусмотренных на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан, и (или) за счет средств организаций, добровольных взносов граждан, фондов и общественных объединений, иных источников, не противоречащих действующему законодательству Республики Казахстан.

Дополнен пунктом 3.1

3.1 Возмещению подлежит следующее имущество, необходимое для удовлетворения минимальных потребностей пострадавших:

1) жилой дом, квартира или строение, предназначенное для временного (сезонного) проживания, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил;

2) сельскохозяйственные животные;

3) предметы для хранения и приготовления пищи – холодильник, газовая плита (электроплита) и шкаф для посуды;

4) предметы мебели для приема пищи – стол и стул;

5) предметы мебели для сна – кровать (диван);

6) предметы средств информирования граждан – телевизор (радио);

7) предметы для ухода за одеждой (стиральная машина);

8) предметы средств водоснабжения и отопления (в случае отсутствия централизованного водоснабжения и отопления) – насос для подачи воды, водонагреватель и отопительный котел (переносная печь).

Возмещение вреда (ущерба), причиненного пострадавшим вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера, осуществляется в соответствии с оценкой размера причиненного ущерба, но не более 150 месячных расчетных показателей.

И пунктом 4.1

4.1 Для возмещения вреда (ущерба), предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, местным исполнительным органом создается комиссия по оценке и возмещению материального ущерба, причиненного пострадавшим (далее – Комиссия).

Положение о Комиссии определяется местным исполнительным органом.

Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

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