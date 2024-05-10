За что пострадавший от паводка бизнес может получить компенсацию

Министерством национальной экономики совместно с Министерством финансов, НПП «Атамекен» и акиматами пострадавших областей, разработаны Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.

Компенсация предоставляется за утраченное или поврежденное имущество субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением застрахованного имущества, выплаты по которому осуществляются страховыми компаниями.

Перед подачей заявление на выплату компенсаций, предпринимателям необходимо осуществить оценку понесенного ущерба и определить размер компенсации.

Компенсации подлежит стоимость:

Недвижимого имущества (здания, строения, оборудование) – по предоставленной дефектной ведомости, проектно-сметной и сметной документации.

Товарно-материальных ценностей, основных средств (за исключением недвижимости) – на основании сведений органов государственных доходов в зависимости от среднемесячной суммы оборота либо доходов субъекта предпринимательства.

Движимого имущества – по смете восстановительного ремонта, отчета об оценке имущества.

— Выплаты будут осуществляться из средств госбюджета и внебюджетных фондов в регионах.

— Нормы не распространяются на компенсацию имущественных потерь, причиненных субъектам предпринимательства агропромышленного комплекса, по которым действуют отдельные правила возмещения, разработанные Министерством сельского хозяйства РК.

— Компенсация за утраченные товарно-материальные ценности осуществляется по закупочной цене оптового поставщика.

— Решение о компенсации принимается Региональными комиссиями, созданными акиматами на местах.

— В случае несогласия субъекта МСП с суммой компенсации, размер ущерба определяется на основании судебной экспертизы.

— Оплата услуг, связанных с проведением оценки и/или сопутствующих аудиторских услуг, составлением смет и калькуляцией затрат на восстановительные работы, услуг адвокатов производится за счет акиматов.

— Заявления на компенсацию принимаются в срок до 30 ноября 2024 года.

Для консультации по вопросам компенсаций действует «горячая линия» НПП РК «Атамекен» по номеру 1432.

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