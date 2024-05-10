USD 439.43
EUR 473.31
RUB 4.82
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. За что пострадавший от паводка бизнес может получить компенсацию

За что пострадавший от паводка бизнес может получить компенсацию

Фотография для новостиКакова обстановка на трассе "Костанай-Тобыл" - видео

Фото нашего читателя

Министерством национальной экономики совместно с Министерством финансов, НПП «Атамекен» и акиматами пострадавших областей, разработаны Правила компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства в результате последствий паводков 2024 года.

Компенсация предоставляется за утраченное или поврежденное имущество субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением застрахованного имущества, выплаты по которому осуществляются страховыми компаниями.

Перед подачей заявление на выплату компенсаций, предпринимателям необходимо осуществить оценку понесенного ущерба и определить размер компенсации.

Компенсации подлежит стоимость:

Недвижимого имущества (здания, строения, оборудование) – по предоставленной дефектной ведомости, проектно-сметной и сметной документации.

Товарно-материальных ценностей, основных средств (за исключением недвижимости) – на основании сведений органов государственных доходов в зависимости от среднемесячной суммы оборота либо доходов субъекта предпринимательства.

Движимого имущества – по смете восстановительного ремонта, отчета об оценке имущества.

— Выплаты будут осуществляться из средств госбюджета и внебюджетных фондов в регионах.

— Нормы не распространяются на компенсацию имущественных потерь, причиненных субъектам предпринимательства агропромышленного комплекса, по которым действуют отдельные правила возмещения, разработанные Министерством сельского хозяйства РК.

— Компенсация за утраченные товарно-материальные ценности осуществляется по закупочной цене оптового поставщика.

— Решение о компенсации принимается Региональными комиссиями, созданными акиматами на местах.

— В случае несогласия субъекта МСП с суммой компенсации, размер ущерба определяется на основании судебной экспертизы.

— Оплата услуг, связанных с проведением оценки и/или сопутствующих аудиторских услуг, составлением смет и калькуляцией затрат на восстановительные работы, услуг адвокатов производится за счет акиматов.

— Заявления на компенсацию принимаются в срок до 30 ноября 2024 года.

Для консультации по вопросам компенсаций действует «горячая линия» НПП РК «Атамекен» по номеру 1432.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:



Предыдущая новость

Похолодание до 2 градусов в Костанайской области
Следующая новость

796 домов требуют ремонта, 473 не подлежат восстановлению — последствия паводка в Костнайской области