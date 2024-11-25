Допуская нарушения, индивидуальный предприниматель может «нарваться» на штраф. Это касается, например, неуплаты налогов и взносов. За что еще наказывают ИП в Казахстане, читайте в материале NUR.KZ

Статус индивидуального предпринимателя (ИП) дает право казахстанцам легально вести свой бизнес, неважно, будет это собственный магазин, сдача квартиры в аренду или работа таксистом.

Сейчас открыть ИП можно за «пару щелчков», однако это не значит, что на этом обязанности граждан заканчиваются. Как объясняют аналитики Jusan Business, существует целый ряд правил и ограничений в ведении бизнеса, которых должен придерживаться индивидуальный предприниматель, чтобы не «нарваться» на штраф.

Отсутствие регистрации

Первая причина, по которой могут наказать предпринимателя, заключается в отсутствии регистрации.

Некоторые граждане могут посчитать, что, ведя предпринимательскую деятельность без постановки на учет, можно заметно сэкономить. Однако, если их «поймают», придется заплатить штраф в размере 25 месячных расчетных показателей (МРП), или 92 300 тенге в 2024 году, а за повторное нарушение – в два раза больше.

Проблемы с уплатой налогов

Встав на учет, ИП обязан вести учет доходов и своевременно уплачивать налоги в указанный срок. Задержка считается нарушением: в первый раз можно отделаться предупреждением в виде уведомления о неуплате, но затем за каждый день просрочки дополнительно к сумме налога добавляется пеня, равная 1,25-кратной базовой ставке Нацбанка РК.

Стоит отметить, что и за неполную уплату налога также ждет пеня. В этом случае необходимо своевременно составить дополнительную налоговую отчетность и уплатить оставшуюся сумму.

При этом существуют и штрафы:

если в декларации указана только часть суммы налогов – 20% от неуплаченной части налогов;

за частичную уплату налогов в текущих платежах – 30% от неуплаченной части налогов.

Если ИП получил уведомление «О налоговой задолженности», он должен подтвердить, что уже погасил ее, или же сообщить, что денег на погашение долга не хватает. Сроки реагирования на уведомление и последствия в случае игнорирования также указаны в уведомлении. За повторное нарушение предусмотрен штраф – 25 МРП (92 300 тенге).

Проблемы с уплатой обязательных взносов

Наказать предпринимателя могут и за неуплату обязательных взносов за своих работников. Он обязан вести учет этих взносов по каждому сотруднику и регулярно отправлять отчеты в налоговую.

Нарушением считается невыполнение этих требований, неуплата или частичная уплата социальных платежей. В первый раз владельцу ИП выпишут предупреждение, а при повторном нарушении – штраф в размере 20% от неуплаченной суммы взносов.

Неправильный выбор налогового режима

Примечательно, что одной из самых распространенных ошибок среди ИП является неправильный выбор режима налогообложения. Если предприниматель продолжает сдавать отчетность и платить налоги по неправильному режиму, это может привести к проблемам, когда ошибка будет выявлена налоговыми органами.

Дело в том, что в некоторых случаях из-за ошибки предприниматель может платить меньше, чем на самом деле должен. Когда об этом станет известно, скорее всего, возникнет задолженность из-за пересчета налогов, на которую начнет «капать» пеня. Также появляется риск штрафа за позднюю уплату налогов и социальных платежей.

Слишком большой доход для ИП

Еще одна распространенная ситуация – когда предприниматель не следит за ростом оборота своей компании.

Если оборот ИП превышает 20 000 МРП в год (73 840 000 тенге), то он обязан уплачивать налог на добавленную стоимость (НДС) и встать на соответствующий учет. Если оборот бизнеса превысил данный порог, а предприниматель не встал на учет, он рискует получить штраф в размере 15% от суммы оборота за период задержки становления на учет. Например, если годовой оборот составил 80 млн тенге, то процент берется от разницы между этой суммой и порогом НДС.

Поэтому лучше сразу встать на учет, как только оборот был превышен. На это предпринимателю дается неделя с момента превышения порога. Если не сделать это вовремя, ИП грозит штраф в размере 50 МРП (184 600 тенге).

Отсутствие терминала

Впрочем, зачастую предприниматели совершают совсем очевидные ошибки, например, не используют кассовые аппараты и POS-терминалы. Все продавцы должны проводить свои операции через кассу, а также соблюдать требование по лимиту наличных платежей.

Если в магазине нельзя оплатить карточкой, а продавцы «принимают только наличку», это является нарушением закона. В первый раз предприниматель получит предупреждение. Если в течение года он так и не установит POS-терминал, ему грозит штраф за повторное нарушение в размере 40 МРП (147 680 тенге).

Продавцы также обязаны выдавать покупателям чеки. В противном случае предприниматель может получить предупреждение за нарушение в первый раз, во второй – штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Таким образом, предприниматели в Казахстане должны соблюдать все законы, чтобы не столкнуться с штрафами и другими неприятными последствиями, а покупателям важно помнить о своих правах, чтобы не оказаться жертвой недобросовестных продавцов.

@Автор: Илья Манаев

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.